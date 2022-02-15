Политолог Руслан Бортник рассказал о позиции Китая относительно международной ситуации, которая сложилась вокруг Украины, и объяснил, почему это имеет столь важное значение.

Об этом он рассказал в его видеоблоге на сервисе YouTube.

По словам эксперта, Китай довольно долгое время пытался находиться вне политики, но, в конце концов, ему это не удалось. «Ведь со стороны США и НАТО он видит действия против своих интересов, в первую очередь против своей морской торговли, а это уже экономика», - объясняет он.

Как рассказывает Руслан Бортник, в течение 2014-2015 годов Китай занимал нейтральную позицию, не вставал на сторону ни Запада, ни РФ, хотя последняя неоднократно извлекала выгоду от такой позиции. Тем не менее, констатирует политолог, в последнее время позиция Китая становится все четче пророссийской.

Он предполагает, что это может быть следствием усиления китайско-российских связей, но об экономике в этом контексте речь не идет. «Россия занимает только 11-е место среди торговых партнеров Китая. При этом Китай – главный торговый партнер Украины, так что он может иметь свою позицию в этом вопросе», - отмечает эксперт.

По его словам, украино-китайский товарооборот превышает 15 млрд долларов. В то же время Руслан Бортник отмечает, что с ЕС у Украины даже больше товарооборота, но каждое европейское государство отдельно не означает для него в плане экономики столько, сколько означает Китай.

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