Об этом она рассказала в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

Прежде всего Надежда Савченко отмечает, что нужно запомнить одно правило: «Оружия для продолжающейся войны никогда не бывает достаточно». То есть, объясняет она, сегодня в Украине вроде бы много оружия, но идет война, к тому же никто ничего просто так ей не подарил. Политик подчеркивает, что все поставки оружия и техники государство получает в лизинг или кредит.

В то же время она подчеркивает, что Украина имеет собственный военно-промышленный комплекс и именно он должен был обеспечить государство всей необходимой техникой и оружием. «Но его уничтожили через 30 лет с помощью западных партнеров», - констатирует Надежда Савченко.

В частности, рассказывает гостя программы, в 1991 году американское правительство предложило Украине программу помощи, согласно которой все военные предприятия переводят на мирные рельсы, а ядерное оружие – уничтожают. То есть, объясняет она, военное производство было переориентировано на гражданское. «Заводы, производившие ракеты, начали делать фены и пылесосы, которым, конечно, не нашлось места на рынке, потому что Китай делает лучше», - отмечает политик. Итак, подытоживает Надежда Савченко, вместо того чтобы выпускать собственные самолеты, танки и БТР, Украина начала обеспечивать внутреннего потребителя фенами и пылесосами.

В то же время сейчас, отмечает политический деятель, эти предприятия стали банкротами, возобновить их работу нельзя. «Теперь, когда у нас нет возможности производить свое оружие, нам предлагают брать его в кредит, а что-то говорят, что дают как помощь», - объясняет она.

Как сообщала Politeka, Савченко объяснила, что Украине можно делать с оружием, предоставленным западными партнерами.

Также Politeka писала о том, что Стефанович рассказал, что Украина в результате союза с Великобританией получит мощную поддержку.