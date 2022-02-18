Бывший украинский посол в Китае Игорь Литвин поразмышлял над тем, какие перспективы имеет китайско-российский союз и какими могут быть его последствия для Украины.

Об этом он рассказал в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».

Гость программы отмечает, что со стороны Китая не было предпринято никаких шагов к признанию Крыма российским. То есть, констатирует он, перед Украиной он свои обязательства не нарушал, но мог бы дать пас РФ в вопросе, например, Минских договоренностей, ведь Украина сама на них согласилась.

Тем не менее, подчеркивает Игорь Литвин, своих принципов в отношениях с Украиной Китай последовательно придерживается. В общем-то, рассуждает экс-посол, Китай преследует собственные интересы и для этого использует РФ. «Сейчас, например, в совместном заявлении Си Цзиньпина и Путина осуждается расширение НАТО на восток. То есть Китай поддержал позицию России в плане обеспечения своей безопасности», - сообщает он.

Итак, утверждает гость программы, Китай ведет свою игру с Соединенными Штатами и использует в ней РФ. Все это, по его мнению, просто дипломатия, как, например, ультиматум России. «Это классический пример: завышать свои требования до небес с таким расчётом, чтобы в результате получить именно то, что тебе нужно. Но и Китай получает то, что ему нужно», - объясняет Игорь Литвин.

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Как сообщала Politeka, Литвин заявил, что Украина должна действовать соответствующим образом, если ей нужен Китай.

Также Politeka писала, что Бортник назвал Китай главным торговым партнером Украины.

https://youtu.be/MlHV2NE-isM