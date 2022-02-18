Политический эксперт Руслан Бортник поделился своими соображениями по поводу того, когда, как и пи каких обстоятельствах Россия могла бы вернуть захваченный Крым Украине.

Слова Бортника прозвучали в его видеоблоге на сервисе YouTube.

«Россия заявляет, что диалога о Крыме быть не может. Но при этом нужно понимать, что Крым признали российским всего пять или шесть стран в мире. А, его статус прописан в российской Конституции, но в глазах мирового сообщества этот статус не легитимен, и ключевое желание России – исправить эту ситуацию. Россия хочет, чтобы Крым был признан как её часть, чтобы между ним и другими странами могли существовать торговые отношения. Это – мотивация России, с которой потенциально можно работать. А наш интерес сейчас, конечно, вернуть Крым, но в первую очередь – вернуть украинское влияние в Крыму. Однако речь вовсе не идёт о признании Крыма частью России – этого никогда не будет», - подчёркивает Руслан Бортник.

Однако он допускает возможность переговоров о возвращении украинского бизнеса в Крым.

«Возможно, лет через 10 мы сможем поднять вопрос о новом, настоящем референдуме в Крыму. При этом необходимо международное наблюдение. А исход референдума зависит от политики Украины», - считает Руслан Бортник.

Как сообщает Politeka, ранее он отметил, что Китай – главный торговый партнёр Украины.

Также Politeka сообщала, что Бортник прокомментировал действия главы британского правительства Бориса Джонсона.