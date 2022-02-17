Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.
«Несмотря на истерику, устроенную нашими стратегическими партнерами, ситуация в стране остается стабильной. Никто не бегает по заправкам и не сливает в канистры бензин. Смысла нет. Он и так запредельно дорогой. Не напасешься. В супермаркетах нет давки за гречкой и солью. По улицам никто не бегает с паническими криками», - говорит Катерина Котенкова.
Журналистка объяснила, что недавно депутат из фракции «Слуга народа» Евгений Чернев написал аналитический материал, который он почти дословно скопировал у главреда издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова. Она рассказала, что, исходя из материала, сейчас происходит самая масштабная информационная спецоперация США в истории, цель которой – окончательно вытеснить Путина из Европы.
Кроме того, добавила Катерина Котенкова, США хотят сделать невозможным создание единого евразийского пространства «от Владивостока до Лиссабона» и глобального проекта Китая «Один пояс – один путь», где Россия играла бы ключевую роль, а Украина была бы ее вассалом.
«По словам Чернева–Бутусова, задачи этой спецоперации лежат на поверхности. Мобилизация стран НАТО и восстановление единства Североатлантического союза и Запада в целом. Во-вторых, демонизация РФ в мире и создание ей устойчивого токсического вида», - рассказала Катерина Котенкова.
Единственный сын Ротару похвастался красотой дочери, живущей в Нью-Йорке: "Гены - великое дело"
"Как же больно": остановилось сердце народной артистки Украины, которая отдала сцене 60 лет
Ведущий "1+1" Константин Грубич рассказал о 17-летней дочери Оле, которой трагически не стало: "Боль не проходит"
Финалист "Холостячки" Тарапата дал понять, есть ли у него роман с Огневич: "Так много говорят про любовь..."
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Журналистка добавила, что целями операции, согласно материалу, являются нанесение без войны наибольшего ущерба для экономики РФ, разжигание антивоенных настроений в самой России и деморализация русской военной элиты из-за публичного разоблачения их секретных материалов.
«Это самое красивое оправдание бегства наших стратегических партнеров из Украины. Мы ж думали, они убегают, а это «мощная спецоперация». Практически Афганистан-2, только круче. Пока наибольшие потери от спецоперации США несет украинская экономика. Главное – успокоиться и не слушать весь этот нагнетающий со всех сторон бред», - заявила Катерина Котенкова.
Как сообщала Politeka, Цимбалюк прокомментировал тезисы о том, что Франция и Германия давят на Украину.
Также Politeka писала о том, что Толкачев объяснил, почему в ближайшее время не будет вторжения РФ.