Журналистка Катерина Котенкова рассказала, кто и зачем разгоняет панику в средствах массовой информации касательно критической угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

«Несмотря на истерику, устроенную нашими стратегическими партнерами, ситуация в стране остается стабильной. Никто не бегает по заправкам и не сливает в канистры бензин. Смысла нет. Он и так запредельно дорогой. Не напасешься. В супермаркетах нет давки за гречкой и солью. По улицам никто не бегает с паническими криками», - говорит Катерина Котенкова.

Журналистка объяснила, что недавно депутат из фракции «Слуга народа» Евгений Чернев написал аналитический материал, который он почти дословно скопировал у главреда издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова. Она рассказала, что, исходя из материала, сейчас происходит самая масштабная информационная спецоперация США в истории, цель которой – окончательно вытеснить Путина из Европы.

Кроме того, добавила Катерина Котенкова, США хотят сделать невозможным создание единого евразийского пространства «от Владивостока до Лиссабона» и глобального проекта Китая «Один пояс – один путь», где Россия играла бы ключевую роль, а Украина была бы ее вассалом.

«По словам Чернева–Бутусова, задачи этой спецоперации лежат на поверхности. Мобилизация стран НАТО и восстановление единства Североатлантического союза и Запада в целом. Во-вторых, демонизация РФ в мире и создание ей устойчивого токсического вида», - рассказала Катерина Котенкова.

Журналистка добавила, что целями операции, согласно материалу, являются нанесение без войны наибольшего ущерба для экономики РФ, разжигание антивоенных настроений в самой России и деморализация русской военной элиты из-за публичного разоблачения их секретных материалов.

«Это самое красивое оправдание бегства наших стратегических партнеров из Украины. Мы ж думали, они убегают, а это «мощная спецоперация». Практически Афганистан-2, только круче. Пока наибольшие потери от спецоперации США несет украинская экономика. Главное – успокоиться и не слушать весь этот нагнетающий со всех сторон бред», - заявила Катерина Котенкова.

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