Футуролог Олексій Толкачов пояснив, чому повномасштабне вторгнення Путіна на територію України не відбудеться найближчим часом і розповів, коли Росія справді може розпочати повномасштабну війну.

Про це він розповів на своєму каналі «Толчок».

Олексій Толкачов зазначив, що Байден неодноразово говорив, що не зрозуміло, що в голові у Путіна – він може прийняти рішення нападати чи ні. Також, за словами футуролога, президент США кілька днів говорив, що 15-16 лютого Росія нападе на Україну. Експерт пояснив, чому Захід б'є на сполох і нагнітає істерію.

«Це насамперед пов'язано з превентивним інформаційним ударом. Коли Захід показує свою максимальну мобілізованість, Путіну нападати вкрай невигідно – він одразу отримає по руках. Найоптимальніший варіант для нападу Путіна був би тоді, коли Захід був би розслаблений. Саме на це він і розраховує», - вважає Олексій Толкачов.

За його словами, зараз Захід приведений у стан максимальної мобілізації – інформаційної, санкційної, дипломатичної та політичної, Україна розгорнула свої війська та проводить навчання на кордонах. Футуролог зазначив, що напасти на нас у нинішніх умовах – це повне безумство, і Путін це розуміє.

«Тому нападати Путін не збирається ні в лютому, ні в березні. Стратегія Кремля зовсім в іншому. Путін зараз намагається виставити Захід дурнем, насміятися над західними партнерами, обвести всіх навколо пальця і знизити пильність. На жаль, у Росії добре пам'ятають притчу Езопа про хлопчика, котрий постійно кричав «Вовки!». І ось зараз Захід кричить «Вовки!», - заявив Олексій Толкачов.

На його думку, якщо напад не трапиться, то через 2-3 місяці все повернеться до звичної канви. Футуролог пояснив, що якщо загострення почнеться восени або взимку, то Захід, вперше виставлений дурнем через свою паніку і істерію, вдруге може побоятися вже кричати «Вовки!». і може реагувати набагато м'якше. Тоді, вважає Олексій Толкачов, у Путіна будуть набагато вигідніші умови для повномасштабного вторгнення.

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