Футуролог Алексей Толкачев объяснил, почему полномасштабное вторжение Путина на территорию Украины не произойдет в ближайшее время и рассказал, когда Россия действительно может начать полномасштабную войну.

Об этом он рассказал на своем канале «Толчок».

Алексей Толкачев отметил, что Байден неоднократно говорил, что не понятно, что в голове у Путина – он может принять решение нападать или нет. Также, по словам футуролога, президент США несколько дней говорил о том, что 15-16 февраля Россия нападет на Украину. Эксперт объяснил, почему Запад бьет тревогу и нагнетает истерию.

«Это в первую очередь связано с превентивным информационным ударом. Когда Запад показывает свою максимальную мобилизованность, Путину нападать крайне невыгодно – он сразу получит по рукам. Самый оптимальный вариант для нападения Путина был бы тогда, когда запад был бы расслаблен. Именно на это он и рассчитывает», - считает Алексей Толкачев.

По его словам, сейчас Запад приведен в состояние максимальной мобилизации –информационной, санкционной, дипломатической и политической, Украина развернула свои войска и проводит учения на границах. Футуролог отметил, что напасть на нас в теперешних условиях – это полное безумие, и Путин это понимает.

«Поэтому нападать Путин не собирается ни в феврале, ни в марте. Стратегия Кремля совершенно в другом. Путин на данный момент пытается выставить Запад дураком, насмеяться над западными партнерами, обвести всех вокруг пальца и снизить бдительность. К сожалению, в России хорошо помнят притчу Эзопа про мальчика, который постоянно кричал «Волки!». И вот на данный момент Запад кричит «Волки!», - заявил Алексей Толкачев.

По его мнению, если нападение не случится, то через 2-3 месяца все вернется в привычную канву. Футуролог объяснил, что, если обострение начнется осенью либо зимой, то Запад, в первый раз выставленный дураком из-за своей паники и истерии, второй раз может побояться уже кричать «Волки!» и может реагировать намного мягче. Тогда, считает Алексей Толкачев, у Путина будут намного более выгодные условия для полномасштабного вторжения.

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