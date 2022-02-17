Журналист Роман Цимбалюк заявил, что к угрозе со стороны РФ следует относиться серьезно, а также высказался по поводу критики западных СМИ из-за того, что они якобы нагнетают ситуацию вокруг Украины.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Максима Яли.

Во время интервью, состоявшемся на фоне горящего Кремля, Максим Яли вместе с Романом Цимбалюком обсуждали заявления западных СМИ об угрозе развертывания полномасштабного вторжения со стороны РФ и тот информационный резонанс, который они подняли.

В то же время журналист спрашивает, виноваты ли в этом действительно западные СМИ. «Украина находилась в полном полукольце, даже больше, чем в полукольце. Это Беларусь, по периметру нашей страны по восточным границам с РФ, оккупированный Донбасс, оккупированный Крым, плюс объявленные учения по блокировке украинских портов», - напоминает он.

Роман Цимбалюк подчеркивает, что у границ Украины еще не было такого количества военных подразделений и эскалации. Следовательно, констатирует гость программы, «не говорить о плохом» нельзя. К тому же, добавляет он, в 2014 году украинцы также считали, что никакого вторжения не может произойти. «Я считаю, что если кто-то говорит, что мы хотим вас убить и уничтожить, то к этому нужно отнестись серьезно», – объясняет он. Кроме этого, напоминает журналист, у Украины достаточно сложный сосед и перестраховаться никогда не будет лишним.

В то же время Запад, убежден он, имеет свои геополитические цели по поводу усмирения РФ и ведет свою игру. В то же время Роман Цимбалюк ссылается на информацию Дмитрия Кулебы, согласно которой можно выделить два ярда помощи. А заявления о давлении со стороны Запада, об усталости от украинского вопроса и слов о том, что США «слили» Украину, убежден он, преувеличены. «Все события последних месяцев говорят о том, что Украину ценят иногда больше наши западные партнеры, чем сами украинцы», - объясняет журналист.

Как сообщала Politeka, Цимбалюк прокомментировал тезисы о том, что Франция и Германия давят на Украину.

Также Politeka писала о том, что Толкачев объяснил, почему в ближайшее время не будет вторжения РФ