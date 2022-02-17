Бывший украинский посол в Китае Игорь Литвин рассмотрел вопрос о том, насколько для нашей страны важны отношения с Поднебесной, и какие подводные камни есть в этих отношениях.

Его слова прозвучали в программе Вадима Трюхана «Дипломатическая кухня».

«Украинско-китайские отношения имеют нестойкую, рваную динамику. То у нас идёт активное сотрудничество, то затишье на пять-десять лет. То зависит от конкретных руководителей. Например, Ющенко за пять лет своего президентства не ездил в Китай и не встречался ни с кем из китайского руководства. Порошенко тоже в качестве президента не бывал в Китае, но встречался с китайским лидером аж целых два раза, по полчаса. Если же ты с кем-то что-то решаешь, а потом приостанавливаешь контакты, то трудно рассчитывать на его лояльность. Нужно задать себе честный вопрос: кто для кого более важен? Сам я глубоко убеждён, что Китай для нас намного важнее, чем мы для него. Достаточно принять во внимание торгово-экономические показатели. Например, наш товарооборот с Китаем составляет 18 миллиардов долларов, а общий объём его внешней торговли – шесть с половиной триллионов», - говорит Игорь Литвин.

По его словам, и с Россией, и с Евросоюзом, и даже со своим врагом – США, Китай торгует на гораздо большие суммы, чем с Украиной.

«Если Украине нужен Китай, то она должна и действовать соответствующим образом», - резюмирует Игорь Литвин.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Руслан Бортник напомнил, что Китай – главный торговый партнёр Украины.

Также Politeka сообщала, что военный эксперт Александр Мусиенко рассмотрел перспективы китайско-российского союза.