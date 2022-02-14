Президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к украинцам по поводу 16 февраля, объявив его Днем Единения украинского народа.

Как пишет Politeka.net, Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал о новой инициативе. Президент заявил, что Украину неоднократно пугали войной, но сегодня страна сильна, как никогда.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем Единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, поэтому все вопросы намерена решать исключительно путем переговоров.

«И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим», - заявил Владимир Зеленский.

Также президент поручил Кабмину принять меры для повышения зарплаты военных с 1 марта на 30%.

Напомним, что Зеленский обсудил с главой ЕС шаги по поддержке Украины: "Мы не будем…".

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Также Politeka писала, что Зеленский сел за стол переговоров с немецким канцлером.