Как пишет Politeka.net, Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал о новой инициативе. Президент заявил, что Украину неоднократно пугали войной, но сегодня страна сильна, как никогда.
«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем Единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, поэтому все вопросы намерена решать исключительно путем переговоров.
«И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим», - заявил Владимир Зеленский.
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Также президент поручил Кабмину принять меры для повышения зарплаты военных с 1 марта на 30%.
Напомним, что Зеленский обсудил с главой ЕС шаги по поддержке Украины: "Мы не будем…".
Как ранее сообщала Politeka, Нацполицию перевели в усиленный режим: что известно на данный момент.
Также Politeka писала, что Зеленский сел за стол переговоров с немецким канцлером.