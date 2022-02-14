Политтехнолог Михаил Чаплыга рассмотрел вопрос о том, возможно ли вообще в Украине провести выборы через мобильное приложение «Дия».
Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
Прежде всего гость программы отмечает, что в приложении «Дия» в принципе не может быть ни одного голосования. А если бы даже и было, рассуждает Михаил Чаплыга, то нужен отдельный аппаратно-программный комплекс, на который сегодня даже намека нет. «Да и сами «слуги народа» заявляют, что такого голосования быть не может – во всяком случае, во время их депутатской каденции», - добавляет он.
К тому же, говорит эксперт, голосование, прежде всего, должно быть тайным и на это должны быть соответствующие гарантии. «А цифровое голосование сейчас существует в двух странах: в России и в Эстонии. Относительно России ни у кого вопросов быть не может, а население Эстонии – чуть меньше одного района Киева», - рассказывает Михаил Чаплыга и добавляет, что этим опытом, соответственно, воспользоваться не удастся.
По его словам, и на обычных выборах главным является протокол и то, правильно ли он написан. Политтехнолог рассказывает, что сегодня в Украине пробуют отрабатывать технологии соцопросов РФ, их называют формирующими. «Неважно, что ответят граждане – важно, что задаётся фабула вопроса», - объясняет он. То есть, говорит Михаил Чаплыга, люди просто получают информацию, не отвечая ни на какие вопросы.
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Как сообщала Politeka, журналисты издания «Моя Украина» занялись расследованием платежной системы мобильного приложения «Дия».
Также Politeka писала о том, что Завальнюк рассказала, чем опасно цифровое приложение «Дия».