Политтехнолог Михаил Чаплыга рассмотрел вопрос о том, возможно ли вообще в Украине провести выборы через мобильное приложение «Дия».

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Прежде всего гость программы отмечает, что в приложении «Дия» в принципе не может быть ни одного голосования. А если бы даже и было, рассуждает Михаил Чаплыга, то нужен отдельный аппаратно-программный комплекс, на который сегодня даже намека нет. «Да и сами «слуги народа» заявляют, что такого голосования быть не может – во всяком случае, во время их депутатской каденции», - добавляет он.

К тому же, говорит эксперт, голосование, прежде всего, должно быть тайным и на это должны быть соответствующие гарантии. «А цифровое голосование сейчас существует в двух странах: в России и в Эстонии. Относительно России ни у кого вопросов быть не может, а население Эстонии – чуть меньше одного района Киева», - рассказывает Михаил Чаплыга и добавляет, что этим опытом, соответственно, воспользоваться не удастся.

По его словам, и на обычных выборах главным является протокол и то, правильно ли он написан. Политтехнолог рассказывает, что сегодня в Украине пробуют отрабатывать технологии соцопросов РФ, их называют формирующими. «Неважно, что ответят граждане – важно, что задаётся фабула вопроса», - объясняет он. То есть, говорит Михаил Чаплыга, люди просто получают информацию, не отвечая ни на какие вопросы.

Как сообщала Politeka, журналисты издания «Моя Украина» занялись расследованием платежной системы мобильного приложения «Дия».

Также Politeka писала о том, что Завальнюк рассказала, чем опасно цифровое приложение «Дия».