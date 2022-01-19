Журналістка Любов Завальнюк розповіла, чим небезпечне використання програми «Дія» у контексті останніх кібератак та державні сайти та портали.

Про це вона розповіла у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua.

Любов Завальнюк зазначила, що додаток «Дія» містить велику кількість особистої інформації, сконцентрованої в одному місці, наприклад, інформація про номер телефону, адресу, дані про сімейний стан.

«Дія» все знає і при зломі може розповісти, хто ми, де ми, як нас знайти, що відбувається з нами. І в цьому і вся каверза. Хочу нагадати про пропаганду та дезінформацію. Це також дуже небезпечна тема. Маючи наші дані, запустити дезінформацію чи пропаганду – елементарно просто», - вважає Любов Завальнюк.

За її словами, цифровий додаток «Дія» є небезпечним насамперед тим, що не гарантує збереження конфіденційності особистих даних, адже розробники операційних систем смартфона можуть мати прихований доступ до інформації. Журналістка нагадала, що у світі таку практику поставили під сумнів.

«Жодна країна таким чином цифровізацію не проводила. Жодна розвинена країна у світі не пішла цим шляхом, і команда розробників «Дії» навіть не задумалася – чому. І наш уряд також. Якщо подивитися на ситуацію і сказати, поклавши руку на серце як кажуть, то з кожним роком ми втрачаємо все більше особистої інформації, пускаючи у своє життя зовсім чужих невідомих нам «гостей», - заявила Любов Завальнюк.

Раніше Politeka повідомляла, що Катерина Котенкова розповіла, де влада візьме гроші на виплати за вакцинацію: «Доведеться фантазувати».

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