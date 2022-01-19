Журналистка Любовь Завальнюк рассказала, чем опасно использование приложения «Дия» в контексте последних кибератак та государственные сайты и порталы.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Любовь Завальнюк отметила, что приложение «Дия» содержит большое количество личной информации, сконцентрированной в одном месте, например, информация о номере телефона, адрес, данные о семейном положении.

«Дия» все знает и при взломе может рассказать, кто мы, где мы, как нас найти, что происходит с нами. И в этом и весь подвох. Хочу напомнить о пропаганде и дезинформации. Это тоже очень опасная тема. Имея наши данные, запустить дезинформацию или пропаганду – элементарно просто», - считает Любовь Завальнюк.

По ее словам, цифровое приложение «Дия» опасно в первую очередь тем, что не гарантирует сохранение конфиденциальности личных данных, ведь разработчики операционных систем смартфона могут иметь скрытый доступ к информации. Журналистка напомнила, что в мире такую практику поставили под сомнение.

«Ни одна страна подобным образом цифровизацию не проводила. Ни одна развитая страна в мире не пошла по этому пути, и команда разработчиков «Дии» даже не задумалась – почему. И наше правительство тоже. Если посмотреть на ситуацию и сказать, положа руку на сердце как говорится, то с каждым годом мы теряем все больше личной информации пуская в свою жизнь совсем чужих неизвестных нам «гостей», - заявила Любовь Завальнюк.

Ранее Politeka сообщала, что Катерина Котенкова рассказала, где власти возьмут деньги на выплаты за вакцинацию: «Придется фантазировать».

Также Politeka писала, что сайты Кабмина, МИДа и «Дия» неожиданно прекратили работу.