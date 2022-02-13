Как сообщается на официальном сайте президента, политики обсудили угрозу безопасности Украины со стороны РФ, а также шаги для достижения мира путем переговоров, в частности в Нормандском формате.
«Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем поддаваться на провокации. Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый большой враг – это паника», – сказал Владимир Зеленский и поблагодарил Шарля Мишеля и лидеров ЕС за то, что их дипломаты остаются в Украине и поддерживают нас.
Зеленский также заявил о необходимости введения дополнительных санкций против РФ с целью сдерживания агрессии Кремля. Также президент уделил особое внимание теме повышения оборонной и финансовой устойчивости Украины, отметив решение ЕС о предоставлении пакета макрофинансовой помощи нашей стране.
Со своей стороны Президент ЕС подтвердил решительную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее евроатлантических устремлений.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
"Она стала терять сознание": сын рассказал о последних днях жизни звезды советских фильмов
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
"Холостячка" после Мишиной и Огневич: стало известно имя еще одной претендентки, настоящая красотка
Не стало украинского актера, который сыграл во многих известных советских фильмах: "Ушел Толик"
Напомним, Байден срочно обратился к американцам в Украине после "нормандских" переговоров в Берлине.
Как сообщала Politeka, в Кремле дали неожиданный ответ о возможной встрече Владимира Зеленского и Путина.
Также Politeka писала, что Руслан Бизяев рассказал, зачем Великобритания поставляет Украине вооружение.