Как сообщается на официальном сайте президента, политики обсудили угрозу безопасности Украины со стороны РФ, а также шаги для достижения мира путем переговоров, в частности в Нормандском формате.

«Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем поддаваться на провокации. Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый большой враг – это паника», – сказал Владимир Зеленский и поблагодарил Шарля Мишеля и лидеров ЕС за то, что их дипломаты остаются в Украине и поддерживают нас.

Зеленский также заявил о необходимости введения дополнительных санкций против РФ с целью сдерживания агрессии Кремля. Также президент уделил особое внимание теме повышения оборонной и финансовой устойчивости Украины, отметив решение ЕС о предоставлении пакета макрофинансовой помощи нашей стране.

Со своей стороны Президент ЕС подтвердил решительную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее евроатлантических устремлений.

Напомним, Байден срочно обратился к американцам в Украине после "нормандских" переговоров в Берлине.

Как сообщала Politeka, в Кремле дали неожиданный ответ о возможной встрече Владимира Зеленского и Путина.

Также Politeka писала, что Руслан Бизяев рассказал, зачем Великобритания поставляет Украине вооружение.