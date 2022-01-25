Политический аналитик Руслан Бизяев поделился своим мнением о заявлениях СМИ по поводу возможного развертывания полномасштабной войны с РФ на территории Украины в ближайшем будущем.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Сначала гость программы рассказывает о последних событиях на постсоветском пространстве. В частности, он говорит об окончании острой фазы кризиса в Казахстане и его переходе в плоскость политики. А нагнетание ситуации вокруг Украины, отмечает он, негативно отразилось на психологическом состоянии украинцев и на экономике государства в целом. «Информационная накачка достигла своей цели, и сейчас для людей это – вопрос номер один», - добавляет Руслан Бизяев.

По его словам, все это сказалось во время американо-российских переговоров. «Но, судя по визиту Энтони Блинкена в Киев и Анналены Бербок в Москву, речь как раз идет не о войне, а о снижении напряжения и решении военного конфликта на Донбассе», - рассуждает эксперт.

Он считает, что здесь подразумеваются и экономические, и политические вопросы. «Администрация Байдена начинает готовить общественное мнение Запада к тому, что Украина и Грузия никогда не будут членами НАТО», - отмечает Руслан Бизяев и добавляет, что об этом, по сути, прямо не говорят.

Тем не менее, отмечает политолог, Великобритания решила рассматривать Украину как часть новой линии Пилсудского, что можно понять с поставок оружия. По его словам, в эту линию также входят Польша и страны Балтии.

Как сообщала Politeka, Мартиросян рассказал, почему ведущие СМИ мира прогнозируют близкую военную агрессию России против Украины.

Также Politeka писала о том, что Бортник заявил, что война с РФ не истерика, об этом говорит весь мир.