Журналіст, телеведучий та медіаменеджер Тигран Мартиросян поділився своїми міркуваннями про те, чому провідні ЗМІ світу прогнозують близьку військову агресію Росії проти України.

Свою думку він висловив у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості».

«Говорячи про російську агресію, ЗМІ посилаються на дані американської розвідки. Адже у Вашингтоні, як і в Кремлі, теж є свої «вежі». Західних журналістів я у професійному плані розумію: вони отримують інформацію зі своїх джерел – і повинні її опублікувати. При цьому українська розвідка повідомляє, що Росія не готує агресію і президент прямо сказав: «Війни не буде». І секретар РНБО Данілов каже, що тих російських військ, які зібралися на кордоні, недостатньо для нападу. Так, частина наших мас-медіа ретранслює американську інформацію, але українська розвідка говорить про інше», - зазначає Тигран Мартиросян.

Він відзначив можливі причини такої розбіжності.

«Публікація в The Wall Street Journal адресована в першу чергу не українцям. Для її авторів інтереси України, делікатно висловлюючись, другорядні. Не виключено, що такі публікації адресовані насамперед американському споживачеві та визначаються внутрішньополітичною ситуацією в США», - припускає Тигран Мартиросян.

Як повідомляє Politeka, раніше він заявив, що телеканали не можуть бути опозиційними.

Також Politeka повідомляла, що, за словами Мартиросяна, журналістика та телебачення відображають стан суспільства.