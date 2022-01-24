Журналист, телеведущий и медиаменеджер Тигран Мартиросян поделился своими соображениями о том, почему ведущие СМИ мира прогнозируют близкую военную агрессию России против Украины.

Своё суждение он высказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Говоря о российской агрессии, СМИ ссылаются на данные американской разведки. А ведь в Вашингтоне, как и в Кремле, тоже есть свои «башни». Западных журналистов я в профессиональном плане понимаю: они получают информацию из своих источников – и должны её опубликовать. При этом украинская разведка сообщает, что Россия не готовит агрессию, и президент прямо сказал: «Войны не будет». И секретарь СНБО Данилов говорит, что тех российских войск, которые собрались у границы, недостаточно для нападения. Да, часть наших масс-медиа ретранслирует американскую информацию, но украинская разведка говорит о другом», - отмечает Тигран Мартиросян.

Он отметил возможные причины такого расхождения.

«Публикация в The Wall Street Journal адресована в первую очередь не украинцам. Для её авторов интересы Украины, деликатно выражаясь, второстепенны. Не исключено, что такие публикации адресованы в первую очередь американскому потребителю, и определяются внутриполитической ситуацией в США», - предполагает Тигран Мартиросян.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что телеканалы не могут быть оппозиционными.

Также Politeka сообщала, что, по словам Мартиросяна, журналистика и телевидение отражают состояние общества.