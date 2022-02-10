Об этом он рассказал в своем блоге.

Как сообщает Андрей Билецкий, РФ решила заблокировать судоходство вдоль побережья Азовского и Черного морей и речь идет о больших участках. «Фактически Россия повторила способ манипуляции морским правом, которое позволяет во время проведения учений закрывать для судоходства участки открытого моря», - объясняет он. К тому же, подчеркивает эксперт, эти проливы – единственный путь к мировому океану.

Детальнее лидер Нацкорпуса останавливается на ситуации с Азовским морем. «Россия закрывает на этот срок Керченский пролив, а, следовательно, работа Бердянского и Мариупольского портов фактически будет парализована», - говорит он. По словам Андрея Билецкого, из-за этого всего Украина будет иметь серьезные убытки.

Также он отмечает, что из-за действий российского руководства гражданские суда будут переходить от Босфора к портам Херсонской, Николаевской и Одесской области на 2-3 дня больше, что будет дороже обходиться перевозчикам.

В целом же, рассуждает Андрей Билецкий, прежде всего нужно вернуть Азов в поле международного морского права. «Параллельно следует создавать реальные военные возможности для противодействия РФ», - говорит он и добавляет, что нужно прекращать этот произвол со стороны РФ.

Как сообщала Politeka, Кухарчук объяснил, как следует действовать, если РФ начнет полномасштабное наступление.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса обнародовали видео из своей последней выучки в Киеве.