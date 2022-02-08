Представники Національного Корпусу та Громадського штабу оборони провели 6 лютого у столиці України масштабний вишкіл цивільної оборони.

Про це розповідається на офіційному сайті Національного Корпусу.

У публікації сказано, що учасники вишколу мали змогу навчитися вести ближній бій, пройти заняття з патрулювання території, вогневої підготовки та тактики малих груп піхоти, поводження зі зброєю, а також евакуації поранених і надання їм медичної допомоги. «Понад пів тисячі киян взяло участь у масштабних тренуваннях під керівництвом професійних інструкторів», - повідомлено на сайті. Тут же додається, що українці також можуть подивитися, як пройшов вишкіл у столиці.

Також представники Нацкорпусу зазначають, що зовсім скоро відбудуться ще вишколи у рамках кампанії «Не панікуй! Готуйся!».

Як повідомляла Politeka, представники Нацкорпусу розповіли, що на патріотичну ходу в Харкові вийшло понад 5 тисяч українців.

Також Politeka писала про те, що представники Нацкорпусу заявили, що вони й надалі будуть організовувати вишколи для населення.