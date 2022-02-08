Представители Национального Корпуса и Общественного штаба обороны провели 6 февраля в столице Украины масштабное обучение гражданской обороны.

Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.

В публикации сказано, что участники выучки могли научиться вести ближний бой, пройти занятия по патрулированию территории, огневой подготовке и тактики малых групп пехоты, обращения с оружием, а также эвакуации раненых и оказанию им медицинской помощи. «Более полутысячи киевлян приняло участие в масштабных тренировках под руководством профессиональных инструкторов», - сообщается на сайте. Здесь же добавляется, что украинцы также могут посмотреть, как прошло обучение в столице.

Также представители Нацкорпуса отмечают, что совсем скоро состоятся еще выучки в рамках кампании «Не паникуй! Готовься!».

Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса рассказали, что на патриотическое шествие в Харькове вышло более 5 тысяч украинцев.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса заявили, что они и дальше будут организовывать выучки для населения.