Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».
По словам руководителя департамента Национальной полиции, они пытаются предотвращать дедовщину и устроить комфортные условия для полицейских с младшим званием. В частности, говорит Евгений Жуков, в их структуре соблюдают гендерное равенство, поэтому к новому человеку относятся все одинаково и не важно, девушка это или парень.
«Нужно максимально ему помочь, посоветовать и быть хорошим и нормальным руководителем для того, чтобы, когда этот человек прослужит и подрастет, он относился к молодым людям так же, как относились к нему», - объясняет он.
Также руководитель департамента Национальной полиции не отрицает, что в их структуре не обходится без конфликтов. «Моментами бывают конфликты, как и во всех коллективах: кто-то кому-то не понравился, перешел дорогу или нахамил», - отмечает он.
Тем не менее, говорит Евгений Жуков, в Национальной полиции создали подразделение внутренней безопасности, которое мониторит и контролирует ситуацию в учреждении и предотвращает дедовщину и конфликты.
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Как сообщала Politeka, Жуков заявил, что полицейские не всегда могут выдержать хейт со стороны общества.
Также Politeka писала о том, что Жуков рассказал о финансовых проблемах полицейских.