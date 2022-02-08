Керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков заявив, що сьогодні поліцейські опинилися у скрутній матеріальній ситуації і вище керівництво ставиться до них зневажливо.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Христині Бондаренко на YouTube-каналі «Христя».

Як розповідає Євгеній Жуков, коли за 2-3 місяці до Нового року правоохоронний комітет приїхав у Харків, його перший заступник Олексій Білошицький передусім акцентував на тому, що ситуація із фінансовим забезпеченням та зарплатами буквально критична. «Яка була відповідь правоохоронного комітету? «Ну, все понятно!», от і все. Що ви хочете, якщо пан Куницький (нардеп «Слуги народу», більш відомий під псевдонімом zpsanek, - ред.) називає поліцейських прямо на правоохоронному комітеті макаками! Каже: «Ваші макаки...», - пояснює керівник департаменту патрульної поліції.

Далі він пояснює, з яких причин поламані та розбиті автомобілі патрульних так і не ремонтують. За словами Євгенія Жукова, бізнесмени скаржилися в Антимонопольний комітет. «І комітет заморожував на шість місяців документацію і гроші, поки не розберуться. Вони, напевно, хотіли включитися, щоб якісь «откатіки», туда-сюда», - каже він.

Принагідно керівник департаменту патрульної поліції коментує і ситуацію з відео з місця смерті нардепа Антона Полякова. «Зупинили таксі. Випадково зупинили вночі, може, не там звернув. Побачили, позаду лежить людина, але лежить так неприродно, не як спить. Потім почали йому робить першу допомогу, але він вже помер. Трошки машина була забльована», - розповідає Євгеній Жуков. Він додає, що звідти і потрапило відео в спеціальні органи та служби, аби вони вже розбиралися із цим далі.

Як повідомляла Politeka, Жуков розповів, що у нас працюють 15 відсотків правоохоронців, які працювали раніше, до 2014 року.

Також Politeka писала про те, що Жуков прокоментував інцидент з Олександром Гогілашвілі.