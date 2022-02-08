Руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков заявил, что сегодня полицейские оказались в тяжелой материальной ситуации и высшее руководство относится к ним пренебрежительно.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

Как рассказывает Евгений Жуков, когда за 2-3 месяца до Нового года правоохранительный комитет приехал в Харьков, его первый заместитель Алексей Белошицкий в первую очередь акцентировал внимание на том, что ситуация с финансовым обеспечением и зарплатами буквально критическая. «Каков был ответ правоохранительного комитета? «Ну, все понятно!», вот и все. Что вы хотите, если господин Куницкий (нардеп «Слуги народа», более известный под псевдонимом zpsanek, - ред.) называет полицейских прямо на правоохранительном комитете макаками! Говорит: «Ваши макаки…», - объясняет руководитель департамента патрульной полиции.

Далее он объясняет, по каким причинам поломанные и разбитые патрульные авто так и не ремонтируют. По словам Евгения Жукова, бизнесмены жаловались в Антимонопольный комитет. «И комитет замораживал на шесть месяцев документацию и деньги, пока не разберутся. Они, наверное, хотели включиться, чтобы какие-нибудь откатики, туда-сюда», - говорит он.

Руководитель департамента патрульной полиции комментирует и ситуацию с видео с места смерти нардепа Антона Полякова. «Остановили такси. Случайно остановили ночью, может быть, не там свернул. Увидели, сзади лежит человек, но лежит так неестественно, не как спит. Потом начали ему оказывать первую помощь, но он уже умер. Немного машина была заблевана», - рассказывает Евгений Жуков. Он добавляет, что оттуда и попало видео в специальные органы и службы, чтобы они уже разбирались с этим дальше.

Как сообщала Politeka, Жуков рассказал, что у нас работают 15 процентов правоохранителей, работавших ранее, до 2014 года.

Также Politeka писала, что Жуков прокомментировал инцидент с Александром Гогилашвили.