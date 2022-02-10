Представители Национального Корпуса заявили, что и в дальнейшем будут проводить тренировки гражданской обороны в рамках кампании «Не паникуй! Готовься!».

Об этом говорится в Telegram-канале Национального Корпуса.

В сообщении говорится, что Штабы обороны совместно с Нацкорпусом и иногда другими организациями занимаются подготовкой гражданского населения к возможному развертыванию полномасштабного наступления со стороны РФ. «Уже вторую неделю в рамках всеукраинской кампании «Не паникуй! Готовься!» проходят мероприятия по гражданской защите населения», - отмечают представители Нацкорпуса.

Как сказано в публикации, уже в эти выходные состоятся следующие военные тренировки, в частности, 12 февраля в Ивано-Франковске, Киеве и Львове, а 13 февраля - в Чернигове, Николаеве, Сумах, Житомире и Днепре. «Занятия по оказанию домедицинской помощи состоятся 10 февраля в Ивано-Франковске и Киеве, 11 февраля в Тернополе, 12 февраля в Полтаве, Черкассах и Ровно», - сообщают представители Нацкорпуса. Также они добавляют, что сбор и разбор ММГ пройдет в Полтаве, а плетением маскировочных сеток займутся участники подготовки 10 февраля в Деснянском районе Киева.

Как сообщала Politeka, Кухарчук объяснил, как следует действовать, если РФ начнет полномасштабное наступление.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса обнародовали видео со своей последней выучки в Киеве.