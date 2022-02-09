Руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков предупредил, что Украина рискует остаться без налаженной системы защиты общественного порядка, над которой работали в течение многих лет, если не решить вопрос с финансированием.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

Как рассказывает Евгений Жуков, когда-то патрульный полицейский мог купить квартиру в лизинг, но, как только руководство МВД изменилось, инициатива прекратила действовать. В то же время, отмечает он, сейчас идет процесс создания новой общегосударственной системы на уровне МВД, а людям остается только ждать. «Некоторые люди дали задаток этим продавцам квартир, чтобы не продавали. И сейчас продавцы квартир говорят: «Слушай, я уже мог сто раз ее продать! Когда уж ваше руководство будет покупать?», - объясняет руководитель департамента патрульной полиции.

Тем не менее, подчеркивает он, в этом не виноват ни глава Национальной полиции, ни министр, это проблема общегосударственного характера. «Денежное обеспечение на очень низком уровне», - подчеркивает руководитель департамента патрульной полиции.

Также Евгений Жуков отмечает, что эти слова свидетельствуют, что у полиции серьезные проблемы, пусть это и неприятно слышать высшему руководству. «Я не правдоруб, я командир подразделения. Я не очень часто общаюсь, рассказываю те или иные истории. Но я очень многое делаю со своей командой. Общается, как правило, господин Белошицкий. Я тоже устал за семь лет слушать, какой я подлец, «мусор» и все остальное», - говорит руководитель департамента патрульной полиции.

К тому же, рассказывает он, полицейским в принципе постоянно приходится сталкиваться с негативом со стороны общества. То есть, говорит Евгений Жуков, человек буквально идет на работу и вместо приветствия слышит в свой адрес хейт, а к вечеру и вовсе уж морально мертв. Из этой ситуации, говорит он, есть два выхода: либо пройти этот барьер и продолжать работу, либо написать рапорт об уходе.

Как сообщала Politeka, Жуков рассказал, что сегодня во время службы в полиции принимает поток негатива от общества.

Также Politeka писала о том, что Жуков рассказал о финансовых проблемах полицейских.