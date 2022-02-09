Об этом он рассказал на Youtube канале Национального Корпуса.

Прежде всего руководитель Черкасской ячейки Нацкорпуса отмечает, что эвакуация проводится только в исключительных случаях, потому что агрессору проще захватить город, когда в нем уже никого нет. «Эвакуация в большей степени касается семей людей воюющих, готовых воевать или проводящих публичную проукраинскую деятельность – других людей эвакуация не касается», - объясняет он.

В общем же, говорит Дмитрий Кухарчук, черкащанам следует уже сейчас оставить представителям Нацкорпуса свои данные, выйти на диалог с ними и пообщаться. «В случае оккупации, мы вас разобьем на маленькие группы и скажем, что делать», - сообщает он.

Если же исчезнет интернет, связь, не будет тепла, электричества, воды и связного человека, отмечает руководитель Черкасской ячейки Нацкорпуса, то черкащанам стоит поехать в Amros hub, где они получат информацию о дальнейших действиях.

Как сообщала Politeka, в Нацкорпусе прокомментировали отстранение из бригады офицера Дмитрия Герасименко.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса обнародовали видео со своей последней выучки в Киеве.