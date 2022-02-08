Социальный философ Виктор Савинов объяснил, как опасность развертывания полномасштабной войны с РФ отражается на сознании людей в Украине и мире в целом.

Об этом он рассказал в программе «Антишоу».

Как рассказывает гость программы, украинские коллеги уже неоднократно интересовались его опытом войны в Чечне, хотя участия в самих боевых действиях он не принимал. Следовательно, констатирует он, украинское общество взволнованно, все хотят знать, будет ли война и как в ней выжить. «Я говорю именно о простых гражданах, которым интересны практические вопросы: если бахнет, то когда, и как при этом выжить», - подчеркивает Виктор Савинов.

В целом же, говорит философ, война рождает насилие и страх, к тому же, не только в Украине. В частности, он говорит о своих коллегах из США и Великобритании, которые всегда задают украинским представителям вопросы об уровне паники в государстве и тревожных чемоданах. «Градус невроза в англоязычных странах и особенно в США достиг огромной величины. Там уже представляют, что все украинцы прячутся в бомбоубежища. Речь идет чуть ли не о ядерном ударе», - рассказывает Виктор Савинов.

Следовательно, заключает эксперт, такие настроения можно наблюдать и в Украине, и в мире в целом, в частности, в англоязычных странах.

Как сообщала Politeka, Савинов заявил, что в наше время только 20 процентов военных конфликтов решается методами боевых действий.

Также Politeka писала о том, что Загородний объяснил, для чего весь мир поднял такую ​​панику по поводу вероятного развертывания полномасштабной российско-украинской войны.