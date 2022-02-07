Соціальний філософ Віктор Савінов розповів про те, чим сучасна війна відрізняється від війни класичною, і до чого у зв’язку з цим у наші дні має готуватися Україна.

Свою думку він висловив у програмі «Антишоу».

«На початку XX століття все вирішувала важка артилерія, наприкінці – ядерна зброя. Змінилася навіть філософія війни, відбувся перехід від інтенсивного модерну до постмодерну. З'явився новий фактор мислення під назвою «ядерне стримування». Стало неможливим ведення війни максимально можливими засобами. А це змінює саму систему воєнної кампанії. У XX столітті 80 відсотків військових кампаній велося на зразок Першої Світової війни. Але з'явилося й нове поняття – кампанії у період ядерного стримування», - розповідає Віктор Савінов.

У наш час, зазначає він, співвідношення змінилося.

«У наш час лише 20 відсотків воєнних конфліктів вирішується методами бойових дій. Нині головна мета військових операцій – параліч структури управління супротивника. Це – мета, а засоби можуть бути будь-які, від класичних військових методів до використання ядерної зброї», - каже Віктор Савінов.

Як повідомляє Politeka, раніше політтехнолог Олександр Кочетков пояснив, чому він вважає повномасштабне російське військове вторгнення в Україну малоймовірним.

Також Politeka повідомляла, що свою думку щодо цього висловив футуролог Олексій Толкачов.