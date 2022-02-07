Социальный философ Виктор Савинов рассказал о том, чем современная война отличается от войны классической, и к чему в связи с этим в наши дни должна готовиться Украина.
Своё мнение он высказал в программе «Антишоу».
«В начале XX века всё решала тяжёлая артиллерия, в конце – ядерное оружие. Изменилась даже философия войны, произошёл переход от интенсивного модерна к постмодерну. Появился новый фактор мышления под названием «ядерное сдерживание». Стало невозможно ведение войны максимально возможными средствами. А это меняет саму систему военной кампании. В XX веке 80 процентов военных кампаний велось по образцу Первой Мировой войны. Но появилось и новое понятие – кампании в период ядерного сдерживания», - рассказывает Виктор Савинов.
В наше же время, отмечает он, соотношение изменилось.
«В наше время только 20 процентов военных конфликтов решается методами боевых действий. Сейчас главная цель военных операций – паралич структуры управления противника. Это – цель, а средства могут быть какие угодно, от классических военных методов до использования ядерного оружия», - говорит Виктор Савинов.
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Как сообщает Politeka, ранее политтехнолог Александр Кочетков пояснил, почему он считает полномасштабное российское военное вторжение в Украину маловероятным.
Также Politeka сообщала, что своё мнение по этому поводу высказал футуролог Алексей Толкачёв.