Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, как Китай на сегодняшний день рассматривает Россию и заявил, что они вряд ли станут долгосрочными союзниками.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

«Я думаю, что Россия как серьезный союзник в долгосрочной перспективе в амбиции Китая не входит. В краткосрочной – да. Потому что Китаю крайне важно получить технологии для оборонно-промышленного комплекса, для того, чтобы модернизировать имеющуюся военную технику и вооружение, развивать эти военные технологии, определенным образом пытаться продвинуться вперед за развитием по ним», - пояснил Александр Мусиенко.

По его словам, Китай осуществляет это путем иногда моделирования, иногда копирования, не только в России, но и в других странах. Эксперт отметил, что сейчас Россия интересна Китаю по трем аспектам. Первый из них, рассказал Александр Мусиенко, – это получение как можно большего количества военных технологий оборонно-промышленного комплекса. Вторым моментом, по его словам, являются энергоносители, в том числе газ и нефть.

«Хотя и здесь Китай работает над диверсификацией поставок из разных источников и стран то нефти, то газа и является одним из крупнейших мировых потребителей этих энергоносителей. И третий момент – это такой чувствительный политический и дипломатический фактор. Дело в том, что Китаю удобно иногда использовать Россию, чтобы она подыгрывала китайским вызовам, которые они бросают, китайским заявлениям и так далее», - рассказал Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что является основным условием освобождения от империи.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, почему Россия спекулирует по теме расширения НАТО.