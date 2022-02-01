Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

Олександр Мусієнко зазначив, що у 1917 році в Києві відбувся з'їзд народів колишньої Російської імперії, які хотіли розв'язати національні проблеми, визначити свою подальшу долю та історичну перспективу. Експерт наголосив, що саме Україна тоді фактично була ініціатором цієї ради.

«Чому це відбувалося? Тому що не може йти мова про звільнення від будь-якої імперії, якщо не гарантована свобода для народів, які входять – частково чи повноцінно – в цю імперію. І коли ми говоримо, наприклад, про народі корінні які проживають на території сьогоднішньої РФ, можна побачити, що в них виникають непорозуміння з центром, з Москвою. Вони не задоволені в силу різних причин», - розповів Олександр Мусієнко.

На думку експерта, дуже важливо вивчати цю тематику і бачити, що відбувається на місці в Росії. Олександр Мусієнко додав, що, на його думку, подекуди нам цього бракує перешкоджає нам в стримуванні нашого противника в боротьбі з ворогом. Він додав, що ми не в повній мірі рефлексуємо на те, що відбувається, і не розуміємо, яким чином ми можемо бути корисні.

«Якщо ми сьогодні будемо говорити про підтримку тих народів, які готові боротися за свою свободу, які готові звільнитись з імперських пут, хочуть більше свободи, не задоволені російськими військовими авантюрами і політикою Москви – я думаю, це було б корисно», - вважає Олександр Мусієнко.

Як повідомляє Politeka, раніше він пояснив, чому Росія оголошує вступ України до НАТО неприйнятним для себе.

Також Politeka повідомляла, що Мусієнко розповів, на якій основі знаходяться війська НАТО у балтійських державах.