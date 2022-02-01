Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Александр Мусиенко отметил, что в 1917 году в Киеве состоялся съезд народов бывшей Российской империи, желающих решить национальные проблемы, определить свою дальнейшую судьбу и историческую перспективу. Эксперт подчеркнул, что именно Украина тогда фактически была инициатором этого совета.

«Почему это происходило? Потому что не может идти речь об освобождении от какой-либо империи, если не гарантирована свобода для входящих – частично или полноценно – народов в эту империю. И когда мы говорим, например, о народе коренных проживающих на территории сегодняшней РФ, то можно увидеть, что у них возникают недоразумения с центром, с Москвой. Они недовольны в силу разных причин», - рассказал Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, очень важно изучать эту тематику и видеть происходящее на месте в России. Александр Мусиенко добавил, что, по его мнению, кое-где нам этого не хватает препятствует нам в сдерживании нашего противника в борьбе с врагом. Он добавил, что мы не в полной мере рефлексируем на происходящее и не понимаем, каким образом мы можем быть полезны.

«Если мы сегодня будем говорить о поддержке тех народов, которые готовы бороться за свою свободу, которые готовы освободиться от имперских оков, хотят больше свободы, недовольны российскими военными авантюрами и политикой Москвы – я думаю, это было бы полезно», - считает Александр Мусиенко.

Как сообщает Politeka, ранее он пояснил, почему Россия объявляет вступление Украины в НАТО неприемлемым для себя.

Также Politeka сообщала, что Мусиенко рассказал, на какой основе находятся войска НАТО в балтийских государствах.