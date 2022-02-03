Политтехнолог Александр Кочетков дал оценку результатам, которых Украине удалось добиться в информационной войне в ходе противостояния с российским агрессором.

Своё мнение он высказал в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

«Власть должна продемонстрировать обществу: в армии хватает топлива, а бойцы накормлены. Все одеты, вооружены, в тепле. Мы даже не проигрываем в информационной войне – мы её просто не ведём. Нельзя же назвать боксёра проигравшим, если он и не выходил на ринг. К счастью, есть договорённости о поставках оружия, которые сейчас начали реализовываться. Да, объём этого оружия – капля в море по сравнению с тем, что нужно Украине, но тут важен психологический фактор: стало известно, что нам помогают вооружением. На самом деле обороноспособность страны обеспечивают не эти поставки, а собственная промышленность», - отмечает Александр Кочетков.

Однако, по его словам, хотя такая работа и идёт, но её никто не видит.

«Если народ видит, что государство обеспечивает армию всем нужным, то он успокаивается. Он понимает, что ситуация под контролем и всё в надёжных руках. Если же президент говорит зарубежной прессе, что мы почти потеряли Харьков – именно это и вносит панику», - подчёркивает Александр Кочетков.

Как сообщает Politeka, ранее он оценил вероятность полномасштабного российского вторжения в Украину.

Также Politeka сообщала, что Кочетков прокомментировал ход американо-российских переговоров.



