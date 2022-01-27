Політичний експерт Олександр Кочетков оцінив можливість повномасштабного російського військового вторгнення в Україну як надзвичайно низьку, і пояснив свою позицію.

Свій коментар він дав у програмі Олексія Толкачова «Толкова розмова».

«Росії потрібно, щоб Україна залежала від неї, але сама себе годувала. Навіть завоювання України не вирішить цього завдання, натомість до всіх проблем додадуться ще нові санкції. Українців доведеться годувати, доведеться відновлювати ту саму інфраструктуру, яка буде зруйнована під час завоювання. А ось можливість ракетно-бомбового удару по наших військових об'єктах – це серйозно. Такий удар не зруйнує інфраструктуру, натомість посіє хаос та паніку. Але навіть у такому разі не факт, що наша економіка від цього ляже швидше за російську – від санкцій. Так, добре, що зараз США помічають загрозу для нас, але треба розуміти, що вони розв'язують свої питання», - говорить Олександр Кочетков.

На його думку, цій державі насамперед потрібно домовитись з Китаєм, але так, щоб Росія не плуталася під ногами.

«США прагнуть усунути з американсько-китайського рівняння Росію. А сама вона, користуючись моментом, намагається щось собі виторгувати. Росія сподівається, що її злякаються, як злякалися у 2014 році», - вважає Олександр Кочетков.

Як повідомляє Politeka, раніше він прокоментував взаємні політичні випади США та Росії.

Також Politeka повідомляла, що, на думку Кочеткова, українці досі не навчилися правильно розуміти відносини між народом та владою.