Политический эксперт Александр Кочетков оценил вероятность полномасштабного российского военного вторжения в Украину как чрезвычайно низкую, и пояснил свою позицию.

Свой комментарий он дал в программе Алексея Толкачёва «Толковый разговор».

«России нужно, чтобы Украина зависела от неё, но сама себя кормила. Даже завоевание Украины не решит этой задачи, зато ко всем проблемам добавятся ещё новые санкции. Украинцев придётся кормить, придётся восстанавливать ту самую инфраструктуру, которая будет разрушена в ходе завоевания. А вот возможность ракетно-бомбового удара по нашим военным объектам – это серьёзно. Такой удар не разрушит инфраструктуру, зато посеет хаос и панику. Но даже в таком случае не факт, что наша экономика от этого ляжет быстрее, чем российская – от санкций. Да, хорошо, что сейчас США замечают угрозу для нас, но нужно понимать, что они при этом решают свои вопросы», - говорит Александр Кочетков.

По его мнению, этой державе в первую очередь нужно договориться с Китаем, но так, чтобы Россия не путалась под ногами.

«США стремятся убрать из американо-китайского уравнения Россию. А сама она, пользуясь моментом, пытается что-то для себя выторговать. Россия надеется, что её испугаются, как испугались в 2014 году», - считает Александр Кочетков.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал взаимные политические выпады США и России.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Кочеткова, украинцы до сих пор не научились правильно понимать взаимоотношения между народом и властью.