Своё суждение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Нужно понять роль нашей страны в мировом политическом раскладе. Либо Украина – щит Запада, либо рогатина, которой дразнят русского медведя. У Украины нет технологии производства орудийных стволов, и никто нам её не даёт. Можно хватиться, что Порошенко создал самую сильную армию Европы, но это вызывает смех. Я думаю, если бы Запад действительно хотел нам помочь, то дал бы если не технику, то хотя б технологии. Эрдогану дали 30 миллионов долларов, чтобы построить в Турции завод по производству боеприпасов. А в Украине не производятся даже боеприпасы для стрелкового оружия, хотя мы всем рассказываем, что у нас идёт война», - негодует Андрей Золотарёв.

Он также коснулся вопроса о состоянии украинского военного флота.

«Ударные возможности нашего флота минимальны – есть только корабли береговой охраны, пограничной охраны. Когда Порошенко посылал наши катера в Керченский пролив, никто не сказал, что они годятся только для борьбы с контрабандистами», - говорит Андрей Золотарёв.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что в Украине нет реальной политической системы.

Также Politeka сообщала, что Золотарёв рассмотрел вопрос о возможных соперниках Зеленского на выборах.