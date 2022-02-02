Своё суждение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Нужно понять роль нашей страны в мировом политическом раскладе. Либо Украина – щит Запада, либо рогатина, которой дразнят русского медведя. У Украины нет технологии производства орудийных стволов, и никто нам её не даёт. Можно хватиться, что Порошенко создал самую сильную армию Европы, но это вызывает смех. Я думаю, если бы Запад действительно хотел нам помочь, то дал бы если не технику, то хотя б технологии. Эрдогану дали 30 миллионов долларов, чтобы построить в Турции завод по производству боеприпасов. А в Украине не производятся даже боеприпасы для стрелкового оружия, хотя мы всем рассказываем, что у нас идёт война», - негодует Андрей Золотарёв.
Он также коснулся вопроса о состоянии украинского военного флота.
«Ударные возможности нашего флота минимальны – есть только корабли береговой охраны, пограничной охраны. Когда Порошенко посылал наши катера в Керченский пролив, никто не сказал, что они годятся только для борьбы с контрабандистами», - говорит Андрей Золотарёв.
Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что в Украине нет реальной политической системы.
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Также Politeka сообщала, что Золотарёв рассмотрел вопрос о возможных соперниках Зеленского на выборах.