Український політолог Андрій Золотарьов розповів, чому в Україні немає реальної політичної системи, і що є замість неї.

Про це він сказав в ефірі програми “Культ Особистості” з Русланом Бізяєвим.

“Ми після 2014 року бачимо спробу поставити країну на два правих крила. Але чи полетить літак із двома правими крилами? Не полетить. Так само і Україна. Це емуляція політичної системи. Але це не є повноцінною політичною системою. А те, що суспільство генерує ліві настрої – це абсолютно очевидно”, - сказав Андрій Золотарьов.

Він зазначив, що буде цікаво, хто займе нішу лівих, і просуватиме інтереси працівників та пенсіонерів.

“Як і раніше 25-30% електорального поля пустує. Я думаю, що робитимуть усе, щоб на цьому полі не з'явилася дієздатна ліва партія… Реальної політичної системи у нас не існує. Оскільки партія – це насамперед якісь позиції. А у нас подивіться, у Верховній Раді всі за європейську інтеграцію”, - додав Андрій Золотарьов.

За його словами, в Україні немає і консерваторів, і у найближчі 5 років вони не з'являться.

Як повідомляла Politeka, Юрій Левченко зазначив, що якщо партія фінансується олігархією, вона працює на олігархів.

Також Politeka повідомляла, що Павло Себастьянович заявив, що маємо три великі проблеми, які потрібно вирішити.