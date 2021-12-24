Украинский политолог Андрей Золотарёв рассказал, почему в Украине не существует реальной политической системы, и что есть вместо нее.

Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

“Мы после 2014 года видим попытку поставить страну на два правых крыла. Но полетит ли самолет с двумя правыми крыльями? Не полетит. Точно также и Украина. Это эмуляция политической системы. Но это не является полноценной политической системой. А то, что общество генерирует левые настроения – это совершенно очевидно”, - сказал Андрей Золотарёв.

Он отметил, что будет интересно, кто займет нишу левых, и будет продвигать интересы работников и пенсионеров.

“По-прежнему 25-30% электорального поля пустует. Я думаю, что будут делать все, чтобы на этом поле не появилась дееспособная левая партия… Реальной политической системы у нас не существует. Поскольку партия – это, прежде всего, какие-то позиции. А у нас посмотрите, в Верховной Раде все за европейскую интеграцию”, - добавил Андрей Золотарёв.

По его словам, в Украине нет и консерваторов, и в ближайшие 5 лет они не появятся.

Как сообщала Politeka, Юрий Левченко отметил, что если партия финансируется олигархией, то она работает на олигархов.

Также Politeka сообщала, что Павел Себастьянович заявил, что мы имеем три большие проблемы, которые нужно решить.