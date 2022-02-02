Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что украинцам следует объединиться с коренными народами на территории РФ для противостояния общему врагу, поскольку их тоже не устраивает политика Кремля.
Об этом он рассказал на своем YouTube канале.
Прежде Александр Мусиенко напоминает, что в 1917 году в столице Украины проходил форум представителей народов бывшей Российской империи, так называемый съезд собравшихся порабощенных народов, чтобы решить свои национальные вопросы, обсудить дальнейшую судьбу и историческую перспективу. По его мнению, возможно, можно говорить об организации подобного мероприятия в Киеве и в будущем.
«Потому что я убежден, что у нас одна общая амбициозная политическая цель – наконец-то остановить Россию как имперское государство», - убежден эксперт.
Он считает, что Украина действительно могла бы устроить съезд для представителей коренных народов, которых не устраивает политика Кремля, а также общественных и других оппозиционных движений, чтобы разработать общую стратегию противодействия агрессивной имперской политике РФ.
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«Как остановить эту империю, которая несмотря на то, что она ослабла очень серьезно, но продолжает наступать, продолжает рефлексировать, как монстр», - подчеркивает Александр Мусиенко. По словам эксперта, началом любой империи является порабощение народов, а концом – их освобождение, это подтверждает история, и это нужно понимать.
Следовательно, констатирует он, эти вопросы действительно хорошо рассмотреть, а также изучить происходящее у этих народов, их историю, чтобы найти общие точки для дальнейшего взаимодействия.
Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что является основным условием освобождения от империи.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, почему Россия спекулирует по теме расширения НАТО.