Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что украинцам следует объединиться с коренными народами на территории РФ для противостояния общему врагу, поскольку их тоже не устраивает политика Кремля.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

Прежде Александр Мусиенко напоминает, что в 1917 году в столице Украины проходил форум представителей народов бывшей Российской империи, так называемый съезд собравшихся порабощенных народов, чтобы решить свои национальные вопросы, обсудить дальнейшую судьбу и историческую перспективу. По его мнению, возможно, можно говорить об организации подобного мероприятия в Киеве и в будущем.

«Потому что я убежден, что у нас одна общая амбициозная политическая цель – наконец-то остановить Россию как имперское государство», - убежден эксперт.

Он считает, что Украина действительно могла бы устроить съезд для представителей коренных народов, которых не устраивает политика Кремля, а также общественных и других оппозиционных движений, чтобы разработать общую стратегию противодействия агрессивной имперской политике РФ.

«Как остановить эту империю, которая несмотря на то, что она ослабла очень серьезно, но продолжает наступать, продолжает рефлексировать, как монстр», - подчеркивает Александр Мусиенко. По словам эксперта, началом любой империи является порабощение народов, а концом – их освобождение, это подтверждает история, и это нужно понимать.

Следовательно, констатирует он, эти вопросы действительно хорошо рассмотреть, а также изучить происходящее у этих народов, их историю, чтобы найти общие точки для дальнейшего взаимодействия.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что является основным условием освобождения от империи.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, почему Россия спекулирует по теме расширения НАТО.