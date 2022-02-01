Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

Прежде всего экс-капитан отмечает, что сейчас Украина гораздо лучше подготовлена к войне, чем это было в 2014 году, но она сумела дать отпор и тогда. «Тогда Украина сумела бы удержать и Крым, если бы тогдашний вице-президент Байден не позвонил Турчинову и не сказал: не делайте ни одного выстрела», - рассуждает он. Гарри Табах считает, что тогда украинские власти сделали единственный возможный выбор в условиях, когда США не были союзником, а РФ уже проявляла агрессию.

Сейчас же, уверен гость программы, ситуация складывается иначе. В частности, говорит он, украинская армия обучена, подготовлена, вооружена и готова к войне. «Если Россия начнет лобовую атаку, то это будет кровавое месиво. В самой России это тоже знают и понимают», - подчеркивает Гарри Табах. В то же время, он указывает на то, что информационную войну выиграет Россия.

В то же время Зеленский, отмечает экс-капитан, действует в этой ситуации так, как должен действовать президент, то есть говорит о готовности государства к войне. «На самом деле – а кто к ней готов? США двадцать лет вели войну в Афганистане – а они были готовы к этой войне?», - спрашивает он. С другой стороны, рассуждает Гарри Табах, РФ, очевидно, была готова вмешаться в недавние события в Казахстане.

Как сообщала Politeka, Табах назвал Польшу одним из главных стратегических союзников Украины.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, что является основным условием освобождения от империи.