Глава Общества ветеранов Антитеррористической операции адвокат Кирилл Сергеев оценил изменения в российской военной организации практически за 8 лет войны в Донбассе.

Об этом он рассказал в программе «Романенко. Беседы».

По словам гостя программы, российская армия действует по одному и тому же алгоритму еще со времен ордынского ига. Попутно он вспоминает, как во времена Второй Мировой войны по приказу Жукова никто не должен был жалеть солдат. То есть, констатирует Кирилл Сергеев, РФ действует по принципу «Бабы новых нарожают» и рассчитывает одержать победу количеством.

По его словам, российские солдаты неоднократно даже легко шли в плен, а в целом он считает их сегодня демотивированными. «Украинские солдаты даже придумали термин «мясные батальоны», то есть такие, которые просто гонят на пулемёты, чтобы заставить наших бойцов истратить больше патронов», - рассказывает он и добавляет, что об этом ему рассказывали и бойцы из Донецкого аэропорта.

Также Кирилл Сергеев указывает на сегодняшний низкий технический уровень армии РФ. «Современной российской армии далеко до армии СССР, которой боялся весь мир», - подчеркивает он. Как отмечает гость программы, руководство РФ тратит средства на рекламу своей армии, якобы лучшей в мире, но не на реальный ремонт военной техники.

Как сообщала Politeka, Кочетков объяснил, что Россия надеется, что ее испугаются, как испугались в 2014 году.

Также Politeka писала о том, что Кочетков заявил, что России не хватает денег даже для того, чтобы прокормить ОРДЛО.

https://youtu.be/iZTeDrzACok