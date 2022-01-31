Журналистка Мирослава Бобровская рассказала, какие страны реально могут предоставить Украине помощь в случае полномасштабного вторжения России.

Об этом она рассказала на канале «А как на самом деле?».

Мирослава Бобровская отметила, что ждать помощи от Британии в случае полномасштабного вторжения России в Украину нам не приходится. Другая часть Европы, по ее словам, предпочитает или не вмешиваться, или стать на сторону России.

«В данном случае я говорю о Германии, которая отказывается помогать оружием Украины, уговаривает и запрещает другим странам, в частности Эстонии, утверждает, что Крым никогда не вернется в состав Украины и санкции против России – это абсурд. Как видите,внутри Европы все не просто и не однозначно. Кстати, англичане демонстративно и принципиально снабжают нас оружием, облетая Германию», - рассказала Мирослава Бобровская.

По словам журналистки, мы также «обиделись» на Германию, и даже отставка их главы ВМС украинцев не порадовала. Она отметила, что немцы при этом убрали вечерние рейсы Люфганза, тоже отзывают своих послов и не собираются предоставлять помощь.

«Да и недавняя пресс-конференция Байдена показала, что президент великой страны не уверен, что Путин нападет. Может да, а может нет. Его больше заботит тема с Китаем, поэтому нужно повышать ставки переговоров для торгов, но в итоге находить компромиссы. И на сегодняшний день США больше волнует не война в Украине, а российские ракеты в латинской Америке», - заявила Мирослава Бобровская.

Она отметила, что на американском канале «Fox News» популярный ведущий Такер Карлсон заявил, что США не выгодно из-за Украины становиться на грань войны с Россией.Журналистка рассказала, что, по мнению Карлсона, США нет смысла тратить миллиарды долларов и рисковать жизнями американцев в войне с Россией за Украину, потому что главный противник США это Китай, а давление Запада на РФ лишь способствует сближению Москвы с Пекином.

«Интересно, что и ЕС в игру не включается и своих дипломатов не вывозит. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины», - добавила Мирослава Бобровская.

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