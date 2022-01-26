Політолог Володимир Фесенко висловив свою думку про то, який ефект викликали постійні повідомлення в західних ЗМІ про загрозу повномасштабного російського вторгнення.
Свій коментар експерт висловив у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24».
«Рекомендації сім'ям дипломатів залишити Україну – лише відображення напруження у переговорах. Такі рекомендації дали три англосаксонські країни, та ще й Росія, але про неї особлива розмова. Напруження в переговорах з РФ штовхає США на дещо неадекватні дії. Більшість військових експертів каже, що ризику великої війни немає. Йдеться про війну по всьому периметру українсько-російського кордону. Існують ризики локальних військових операцій. Такий ризик, спричинений складнощами у переговорах меду США та Росією, стосується не лише України. Але оскільки російські війська зосереджені саме біля українських кордонів, то США побоюються ризиків воєнної агресії», - зазначає Володимир Фесенко.
На його думку, зараз у цій країні ситуацію сприймають надмірно емоційно.
«Ризик великої війни проти України дещо перебільшений. У США, Великій Британії та Австралії побоюються, що в Україні повториться торішня ситуація в Афганістані, і вони не встигнуть евакуювати своїх громадян», - вважає Володимир Фесенко.
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Як повідомляє Politeka, раніше він розповів, чому проблеми Києва вирішуються так повільно.
Також Politeka повідомляла, що Фесенко наголосив на закономірності життя українського політикуму.