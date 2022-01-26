Политолог Владимир Фесенко высказал своё мнение о том, какой эффект вызвали постоянные сообщения в западных СМИ об угрозе полномасштабного российского вторжения.
Свой комментарий эксперт высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Рекомендации семьям дипломатов покинуть Украину – лишь отображение накала в переговорах. Такие рекомендации дали три англосаксонские страны, и ещё Россия, но о ней особый разговор. Накал в переговорах с РФ толкает США на несколько неадекватные действия. Большинство военных экспертов говорит, что риска большой войны нет. Имеется в виду война по всему периметру украинско-российской границы. Есть риски локальных военных операций. Такой риск, вызванный сложностями в переговорах меду США и Россией, касается не только Украины. Но поскольку российские войска сосредоточен именно возле украинских границ, то США опасаются рисков военной агрессии», - отмечает Владимир Фесенко.
По его мнению, сейчас в этой стране ситуацию воспринимают излишне эмоционально.
«Риск большой войны против Украины несколько преувеличен. В США, Великобритании и Австралии опасаются, что в Украине повторится прошлогодняя ситуация в Афганистане, и они не успеют эвакуировать своих граждан», - полагает Владимир Фесенко.
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Как сообщает Politeka, ранее он рассказал о том, почему проблемы Киева решаются так медленно.
Также Politeka сообщала, что Фесенко отметил закономерности жизни украинского политикума.