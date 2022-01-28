Политический эксперт Александр Кочетков высказался по поводу возможного полномасштабного вторжения российских войск в Украину в ближайшем будущем.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

По словам эксперта, украинцы преимущественно воспринимают действия РФ через ее же пропаганду. «А она обещает все превратить в радиоактивный пепел, хотя сами пропагандисты в это не верят. Разве что сам Путин неадекватен, но здесь уже сказывается возраст», - отмечает Александр Кочетков.

В то же время, убежден он, действия руководства РФ нужно анализировать с точки зрения здравого смысла. «Зачем России завоёвывать Украину, если у нее не хватает денег даже на то, чтобы прокормить ОРДЛО?», - справедливо спрашивает политолог. Так же, добавляет он, нет смысла уничтожать украинскую инфраструктуру, чтобы потом восстанавливать ее за свой счет.

Следовательно, констатирует Александр Кочетков, в план РФ входит не завоевание Украины, а превращение ее во вторую Беларусь, государство зависимое, но такое, что само себя обеспечивает. То есть, как отмечает гость программы, речь идет об отдельном существовании украинской и российской экономик. «Но сама Украина России необходима, потому что без нее не может быть империи», - подчеркивает он. Политолог вспоминает, что уже после своего второго президентского срока Путин начал поиски оправданий для своего желания оставаться у власти и нашел их в миссии «собирателя земель».

Как сообщала Politeka, Кочетков оценил возможность полномасштабного российского военного вторжения в Украину как очень низкую.

Также Politeka писала о том, что военный разведчик «Пилигрим» рассказал, что делать в случае начала наступления России на Киев.