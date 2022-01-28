Политтехнолог Юрий Подорожний прокомментировал результаты переговорного процесса между США и Россией и о том, как Украине нужно готовиться на случай полномасштабного вторжения России.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

Юрий Подорожний прокомментировал встречу Блинкена и Лаврова. По словам политтехнолога, представитель РФ настаивал на разговоре о письменном ультиматуме, а госсекретарь США говорил об угрозе полномасштабного наступления на Украину. Эксперт добавил, что Блинкен подчеркнул надежду на дипломатический путь разрешения ситуации.

«В целом, переговорный процесс сложен, но, очевидно, не в тупиковой ситуации. Надежды на уменьшение эскалации со стороны России бесполезны. Поэтому Украине необходимо иметь четкий план действий в случае начала военных действий и рассчитывать на собственные силы в случае, если переговорщики исчерпают все дипломатические инструменты», - считает Юрий Подорожний.

Он отметил, что США пытаются выбить Россию из политики шантажа. По его словам, когда казалось, что американцы пошли на поводу России, последняя повелась на эту приманку и делает вид, что способна проглотить Украину. На самом деле, говорит Юрий Подорожний, чем крепче Россия будет затягиваться в Украину, тем скорее будет подходить к возможному развалу.

«Но о каких бы геополитических раскладах мы не говорили, каждого из нас интересует только один вопрос – начнется ли война. Но, по большому счету, каждый из нас должен понимать, что так или иначе это вопрос времени. Тем более что война продолжается с 2014 года. Именно гибридность растягивает ее во времени. 8 лет войны – это только начало», - отметил Юрий Подорожний.

Он напомнил, что в январе Российская Федерация осуществила широкомасштабную кибератаку, которая может являться репетицией полномасштабного вторжения, когда остановят свои работы не только государственные учреждения, но и стратегические объекты, влиять на деятельность которых можно с помощью кибератак.

«Президент Зеленский справедливо призывает украинцев не паниковать. Нам действительно стоит не паниковать, а спокойно готовиться к войне. Ведь то, насколько мы будем иметь хорошо вооруженную и сытую армию настолько труднее или даже невозможно будет принятие решения России напасть на Украину», - заявил Юрий Подорожний.

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https://youtu.be/nKp3abz5t9s