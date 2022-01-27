Фрагмент своего выступления он опубликовал в своем блоге.

Как рассказывает Андрей Билецкий, мировой популярностью пользуется Харьковское конструкторское бюро им. Морозова, но ему поменяли график работы. «У нас настолько все «спокойно», что Харьковский завод работает один раз в неделю. Украинцы должны задать вопрос – что вы делаете, чтобы мы могли спать спокойно?», - говорит он.

Также лидер Нацкорпуса рассказывает о Шепетовском ремонтном заводе, который занимается 99% украинского артиллерийского вооружения и всеми пушками. «4 дня назад ноябрьским решением «Укроборонпрома» Шепетовский завод был остановлен на реструктуризацию, которая началась с того, что продается избыточное имущество завода», - сообщает он.

Андрей Билецкий подчеркивает, что во время войны недопустимо продавать избыточное имущество, в частности, пушки. К тому же, добавляет он, завод нагружен работой достаточно серьезно. И в это же время, говорит лидер Нацкорпуса, работу завода остановили, он не работает уже несколько дней, поскольку должен продать землю и отдать остатки старого вооружения на металлолом, а их еще можно починить.

Как сообщала Politeka, Билецкого заявил, что в условиях возможной войны власти должны увеличить оборонный бюджет Украины.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус займется подготовкой украинцев к наступлению со стороны РФ во время военной подготовки 30 января.