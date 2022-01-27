Об этом он рассказал в своем блоге.

Максим Жорин указывает на то, что в Луганской области у власти много людей с пророссийской позицией, которые поддерживали российскую оккупацию украинских территорий. «Руководящие посты здесь занимают откровенные негодяи и «сепары». Струк, городской голова города Кременная, организовывал референдум в 14-ом, финансировал боевиков и звал «русскую весну», - напоминает он.

В то же время руководитель Центрального штаба Нацкорпуса подчеркивает, что Луганщина – это прифронтовой регион, то есть в случае нападения он должен быть максимально подготовлен и там должны действовать проукраинские силы. Но во время своего визита, рассказывает он, увидел обратную ситуацию: «Такая ситуация – абсурд, как для страны в состоянии войны! По каждому из них плачет пайка и нары, и они получат это после принятия закона о коллаборационной деятельности».

С другой стороны, рассказывает Максим Жорин, в Луганской области он также увидел, что молодежь присоединяется к Национальному Корпусу, а в правоохранительные органы приходят те, кто готов стать на защиту государства. Тем не менее, подчеркивает он, никуда не делись те, кто в определенный момент может пойти на измену. Следовательно, подчеркивает руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, сегодня необходимо сформировать мощную платформу для проукраинских сил в Луганской области, к которой присоединятся все патриоты. «Потому что только координируясь и сплачиваясь Луганщина сможет себя защитить!», - объясняет он.

Как сообщала Politeka, Немичев рассказал, чем будет заниматься штаб обороны Харьковщины.

Также Politeka писала о том, что Жорин указал на факты подготовки к военной эскалации со стороны РФ.