Военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков оценил возможность развертывания полномасштабного наступления российских войск на Украину.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Прежде всего гость программы напоминает, что РФ не отменяла еще свой декабрьский ультиматум, а удар может нанести военный или военно-технический. «Кроме того, Россия обещает напасть в случае украинского наступления на Донбассе. Но вряд ли это будет вторжение в обычном смысле слова. Скорее всего, Россия начнет с использования высокоточных ракет против наших войск на Донбассе», - рассуждает Олег Стариков.

К тому же, отмечает эксперт, у российских ракет достаточно мощности, чтобы вывести из строя 30% личного состава, что согласно военной науке сделает часть небоеспособной. Само же наступление, предполагает он, может произойти до пекинской Олимпиады.

Далее Олег Стариков дал несколько советов, как Украина может сделать такое развитие ситуации невозможным. В частности, отмечает гость программы, нужно обеспечить маскировку войск и предпринять для этого соответствующие меры. «Генштаб должен провести учения с выводом войск из пунктов постоянной дислокации в полевые районы, в том числе в зоне ООС. Войска не должны оставаться на одном месте», - объясняет он.

Как сообщала Politeka, Стариков рассказал, с какой стороны Украине следует ожидать крупномасштабного вторжения российских войск.

Также Politeka писала о Фесенко рассказал, какой эффект вызвали постоянные сообщения в западных СМИ об угрозе полномасштабного российского вторжения.