Политолог Владимир Фесенко поразмышлял над тем, можно ли считать, что руководство Украины адекватно реагирует на все риски и опасности со стороны РФ.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По мнению гостя программы, у украинского правительства есть представление о том, на что может пойти руководство России. «Здесь очень важно соблюсти баланс: с одной стороны, показать, что власть понимает угрозу и реагирует на неё, а с другой – не спровоцировать панику», - объясняет он.

В частности, Владимир Фесенко отмечает, что важно оградить украинцев от эмоционального стресса. Попутно он напоминает о синдроме послеотпускной депрессии, когда после новогодних каникул и отпусков у людей падает настроение. К тому же, добавляет эксперт, все обсуждают сообщения о военной угрозе. «В такой ситуации желательно уменьшать число факторов, которые вызывают стресс», - убежден он.

Чтобы не быть голословным, гость программы ссылается на мнение экспертов, которые считают, что рост напряжения будет продолжаться еще 2-3 недели. По мнению Владимира Фесенко, напряжение будет расти также и в сфере российско-американских переговоров. «А эмоционально она будет нарастать в средствах массовой информации. Хотя мне кажется, что ее градус следует снизить», - утверждает он.

Как сообщала Politeka, Фесенко заявил, что рекомендации семьям дипломатов покинуть Украину – только отражение напряжения в переговорах.

Также Politeka писала о том, что Стариков заявил, что основная масса российских войск призвана только пугать Украину.

https://youtu.be/5B-c8lWYanE